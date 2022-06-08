За что можно любить Шымкент?

Четыре года прошло с момента, как Шымкент обрел статус города республиканского значения. Шымкент стал третьим мегаполисом, после Нур-Султана и Алматы.

Сегодня Шымкент живет новой жизнью, власти ведут большую работу. Но главное, особенным остается дух и аура города. Это место, в котором хочется жить, а туристам — возвращаться сюда снова и снова!

Шымкент является крупным промышленным городом страны, который хранит богатую историю и уникальную природу. В нашем городе много интересных фактов. Южный мегаполис растет и развивается! Шымкенту больше 2200 лет. Еще до получения статуса города республиканского значения Шымкент был центром Южно-Казахстанской области. В 2018 году число жителей достигло одного миллиона человек, сегодня — население Шымкента официально выросло еще на 123 тысячи!

19-го июня 2018-го года Шымкенту присвоен статус города республиканского значения, данная дата определена Днем города.

Для любителей отдохнуть Шымкент стал центром притяжения туризма. В город едут к родственникам, на тои, погулять в парках, посетить Цитадель и вкусно поесть.

В Шымкенте, после обретения статуса республиканского значения, стало не только больше жителей. Бюджет города увеличился в несколько раз. Теперь он доходит до 500 млрд-ов тенге. У каждого есть свои любимые сердцу города, куда хочется возвращаться снова и снова. Один из таких городов Казахстана — несомненно — ШЫМКЕНТ!