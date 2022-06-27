Женщина в Туркестанской области оформила 2 кредита на знакомую, просто попросив ее телефон

Полицейские задержали аферистку, оформившую кредит на местную жительницу, передает OTYRAR.

С заявлением о мошенничестве в Толебийский РОП обратилась одна из местных жительниц. По словам женщины, односельчанка, воспользовавшись её сотовым телефоном, через банковское приложение оформила кредит на 560 000 тенге и микрозайм на сумму 79 000 тенге.

Потерпевшая узнала об этом только, когда сотрудник банка связался с ней и сообщил о возросшем долге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 640 000 тенге.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую и задержали местную жительницу. Как призналась молодая женщина, на такой шаг она пошла из-за бытовых проблем.

Оформленный кредит она перевела сразу же на банковский счет, а деньги потратила на собственные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.