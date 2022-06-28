Жертвы врачебной халатности: родители ВИЧ-инфицированных детей требуют льготные образовательные гранты

Первое массовое заражение ВИЧ-инфекцией в Шымкенте произошло в 2006-ом году. Из-за халатности медиков, вирусом иммунодефицита заразились около 150 детей. Из-за болезни 26 из них скончались.

А для тех, кто продолжает жить и бороться, наступил новый этап в жизни. Большинство ВИЧ-позитивных детей в Шымкенте уже окончили школу и планируют обрести профессию. Но возникли проблемы с получением образования. Обучение на коммерческой основе родителям особенных подростков оказалось не по карману.

Айжан мать ВИЧ-позитивного подростка:

«Сейчас я без работы, в поиске. Живем чисто на пособия по болезни»

Узнав о диагнозе ребенка, от Айжан ушел муж. С тех пор женщина одна воспитывает троих детей. Дочь в этом году окончила школу, её мечта — стать педагогом. Но, семья не может себе позволить обучение в университете. Полмиллиона тенге — неподъемная сумма для Айжан.

Айжан мать ВИЧ-позитивного подростка:

«Девочка хочет учиться, поступать, и мы как бы в растерянности. Сложно это сейчас. Надо что-то решать. А отказать ребенку, объяснить, как это все получится я уже не знаю. Осуществить ее желание, я затрудняюсь в данный момент».

С такой проблемой столкнулись еще десятки матерей-одиночек, воспитывающих подростков с вирусом иммунодефицита. Фонд «Союз матерей ВИЧ-позитивных детей» хочет добиться специальных грантов на обучение для ВИЧ-положительных подростков и готовит обращение в правительство.

Алия Масаурова, руководитель общественного фонда «Союз матерей ВИЧ-позитивных детей Казахстана»:

«Возможность для этих детей, она должна быть. Поддержка именно в виде предоставления общеобразовательных грантов, она должна быть предоставлена. Сможет ли этот ребенок удержаться и успевать осваивать эту программу, это второй вопрос. Это зависит от самого ребёнка. Но возможность предоставить для того ребенка, который хочет получить, но ввиду того, что у него нет возможности обучаться, я считаю, что государство должно обратить внимание и поддержать именно в лице грантов».

А в министерстве науки и высшего образования заверили, что подростки с вирусом иммунодефицита будут обеспечены грантами и для этого сейчас разрабатывается специальный план.

Гульжан Джарасова, директор департамента министерства науки и высшего образования:

«Наше Министерство в рамках действующего законодательства будет искать пути для того, чтобы помочь данным детям. Я думаю у многих будут возможности поступать на общих основаниях. Есть специальные гранты, которые выделяются местными исполнительными органами. Возможно и спонсорские».

Сейчас в Шымкенте 75 ВИЧ-позитивных детей, они достигли возраста 16-18 лет. Высшее образование получают только 15 из них. Обучаться на гранте можно, если набрать пороговый балл на ЕНТ, рассказывает общественница Жаннета Жазыкбаева.

Жаннета Жазыкбаева, президент общественного и благотворительного фонда «Защита детей от СПИДа»:

«Со стороны государства дети с инвалидностью в каждом вузе проходят через определенную льготную категорию, где они могут обучаться на грантовой основе. Министерством образования это предусмотрено».

Министерство планирует подключить к этому вопросу и ведущие вузы страны. Сейчас особенных студентов поддерживают специальными льготами, скидками, и в некоторых случаях — бесплатным обучением.