В Шымкенте сотни ВИЧ-инфицированных женщин родили здоровых детей

Каждая женщина, живущая с ВИЧ, может родить здорового ребенка. Главное вовремя распознать инфекцию и поддерживать организм необходимой помощью.

Такого принципа придерживаются врачи, и благодаря этому 646 ВИЧ-инфицированных женщин в Шымкенте смогли родить здоровых малышей. Об этом рассказали специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. По их словам, такие дети не опасны для общества. Путь передачи инфекции преимущественно половой.

Медики призывают регулярно проверяться на ВИЧ, и в случае положительного результата немедленно приступать к лечению.

Кожахмет Маширов, заместитель главного врача Шымкентского городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом:

«ВИЧ повреждает иммунную систему, которая защищает организм человека от различных инфекций. Мы проводим лечение согласно протоколу. Если принимать лекарства и получать своевременное лечение, продолжительность жизни может быть такая же как у здорового человека. Также родители с ВИЧ могут иметь здоровых детей».