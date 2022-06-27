Журналисты провели эко-субботник

В предверии празднования дня журналистики сотрудники телеканала «Otyrar» сменили микрофоны и камеры на веники и лопаты.

Эко-субботник решили провести за городом. Место выбрали предгорное, куда часто выезжают отдыхающие и порой не убирают за собой мусор.

Депутат от партии «AMANAT» Айгерим Джумакулова отметила, что такие субботники будут проводить регулярно. Тем самым народный избранник призывает жителей не только проводить субботники, но и бережней относиться к окружающей среде.

«Наш коллектив решил сегодня вооружится вениками, лопатами и мусорными пакетами, убирали мусоры в разных частях, в основном вдоль дороги бросают мусор. Нужно почаще не только собираться и убирать, но и после своего отдыха за собой убирать. Всех журналистов поздравляю с праздником, желаю мира, согласия и объективности во всем», — сказала депутат от партии «AMANAT» Айгерим Джумакулова.

По итогам субботника, коллектив решил регулярно проводить выезды за город не только для отдыха, но и проводить массовую уборку участков, где чаще всего оставляют мусор. Каждый желающий может присоединиться.