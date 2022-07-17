17 детских и 10 спортивных площадок построили в Абайском районе

27 объектов сдали в Абайском районе с начала этого года. В ближайшее время власти обещают построить специальные площадки для детей с ограниченными возможностями, передает OTYRAR.

Площадки, которые раньше строились во дворах многоэтажных домов, теперь возводятся в микрорайонах и жилых массивах, прилегающих к городу.

Благодаря проекту бюджета с участием населения по заявкам жителей в районе построено 17 детских площадок и 10 спортивных площадок.

Несибели Несипбек на летних каникулах. Благо в их микрорайоне построили детскую и спортивную площадки. Есть куда водить маленьких сестер. На площадке есть и спортивные тренажеры, а также спортивная площадка для футбола, говорит девочка.

«У меня три сестры. Здесь всегда полно детей. Им здесь нравиться. С удовольствием играют. А вечером присоединяются взрослые, они занимаются на тренажерах, молодежь играет в футбол», — говорит Несибели Несипбек.

Когда началось строительство, жители микрорайона Самал -3 обрадовались. Их просьба о детской и спортивной площадке была одобрена акиматом и реализована по программе «бюджет с участием населения».

«Раньше не было, дети играли, где придется. А теперь у наших детей есть детская и спортивная площадка. Мы перестали за них беспокоиться, на глазах у нас они играют. Спасибо», — говорит житель.

На денежные средства, выделенные из бюджета района, с учетом потребностей населения в населенном пункте возводятся социальные объекты.

«У нас в районе 34 населенных пункта. Из них 3 в центре города, 31 в отдаленных районах. У нас 254 двора, где есть детские, спортивные площадки. В прошлом году установили 55. В этом году 27: 17 детских площадок и 10 спортивных площадок. В настоящее время деньги из бюджета с участием населения выделяется еще на 5 площадок», — говорит Нурлан Тлеш, заместитель акима Абайского района.

В Абайском районе из 27 детских и спортивных площадок, сданных в эксплуатацию в этом году, три построены на территории микрорайона Самал-3. Эти детские и спортивные площадки на пересечении улиц Улы дала и Изенды являются излюбленным местом для мальчиков и девочек. Кымбат Сейсембекова говорит, что теперь не переживает за своих детей, прямо перед домом есть площадка, где играют дети.

«Здесь был пустырь. Дети играли во дворе, или прямо на улице вдоль дороги. А теперь красота, перед нашим домом построили детскую и спортивную площадку. У нас шестеро детей. Они все играют здесь. Раньше приходилось ездить в центр города,чтобы они поиграли на батуте или на детских площадках. Теперь все в шаговой доступности. Спасибо акимату», — рассказывает Кымбат Сейсембекова, жительница микрорайона Самал-3.

На спортивной площадке площадью 12х24 днем дети на самокатах и велосипедах катаются, а вечером ребята постарше играют в футбол. Для тех, что хочет поупражняться предусмотрены тренажеры. Такие игровые и спортивные площадки возводятся в отдаленных микрорайонах Аргымак, Акжар, Самал 1. Детская площадка для детей с ограниченными возможностями будет построена акиматом района в ближайшее время. На эти цели из бюджета выделено 32 млн тенге.