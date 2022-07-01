3,5 тысячи покусанных жителей Туркестанской области обратились к врачам

Cвыше 3,5 тысяч жителей Туркестанской области обратились к медикам после укусов животных.

С начала года от укусов бродячих собак пострадали 755 жителей региона, 120 человек обратились с жалобами на кошачьи укусы. В числе тех, чьи укусы заставили людей обратиться в больницу, лошади, крысы и другие животные.

По словам санврачей, 20 животных были обследованы на бешенство, один тест дал положительный результат.

«Бешенство проявляется не сразу, клинические проявления могут обнаружиться от 10 дней до одного года, в зависимости от места укуса. К сожалению, в большинстве населенных пунктов, жители отпускают своих собак на самовыгул без поводка. Это угрожает жизни и здоровью граждан», — говорит Ардак Берденова, пресс-секретарь департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области.

Зачастую люди не придают значения укусам и не обращаются за медицинской помощью, а обратившись, нередко беспричинно прерывают курс профилактических прививок, или отказываются от них вообще, не подозревая, какая опасность их ждет.

Бешенство – острое, вирусное инфекционное заболевание. Опасность ее в неизлечимости: болезнь всегда заканчивается смертью.

Этой весной в Туркестанской области спустя год после укуса собаки умер 14-летний подросток. По словам родителей, на их сына в мае прошлого года напала собака и укусила за ногу. Но решив не обращаться за медпомощью, они занялись самолечением. Восьмиклассника спасти не удалось.