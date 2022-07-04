Адырбекова и Кунаева открыли частично

Ограничения для движения по улице Адырбекова частично сняты. Водители могут проехать — от улицы Жибек Жолы до Иляева.

Рабочие уложили два слоя асфальта. Чтобы предотвратить появление ям — укладку верхнего слоя проведут в следующем году, сообщает OTYRAR.

Проинспектировал ход дорожно-ремонтных работ аким Шымкента Мурат Айтенов.

«Самая главная задача перед нами стоит — это расширение улицы. Если вы помните, до этого 7 метров было, теперь на 15 метров мы расширяем. Но, к сожалению, до этого, несмотря на генплан, тут были тесно построены дома, где возможно будем улучшать ситуацию», — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

Улица Адырбекова растянулась почти на 4 километра. По проекту здесь будет четырёхполосное движение, предусмотрены ирригационная система, зеленая зона, тротуары и освещение. Реконструкцию улицы планируют полностью завершить в следующем году. С сегодняшнего дня в Шымкенте открыто для водителей и продолжение проспекта Кунаева.

«На данном объекте проходит третий этап строительства. Проспект Кунаева является одной из магистральных дорог города с высоким транспортным потоком. Для оптимизации транспортного потока ввели в эксплуатацию эту часть проспекта«, — говорит Ержан Жолдасов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента.

На третьем этапе строительства проспекта Кунаева, асфальт проложат на участке чуть больше 500 метров и шириной 42 метра.

Третий этап начался в 2020 году, подрядчик благоустроил железную дорогу и надземный пешеходный переход. В планах заменить придорожную инфраструктуру. В целях контроля качества строительных работ задействованы эксперты технадзора.