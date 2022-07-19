Автомобиль должен ехать, а не гореть: В Шымкенте с начала года загорелось 21 авто

Лето, жара – очень пожароопасная пора, в том числе для автомобилей. Тем временем авто загораются на трассе, парковках и даже в гаражах.

С начала года на территории Шымкента произошло возгорание 21 автомобиля. Почему подобное происходит, а главное, как этого избежать? На эти вопросы мы попросили ответить главного специалиста исследовательской пожарной лаборатории подполковника гражданской защиты Вячеслава Ли.

– Вячеслав Валерьевич, как вообще возможно установить причину пожара по груде обгоревшего металла и спекшегося пластика? Ведь часто огонь не только уничтожает автомобиль, но и скрывает причину его возникновения.

– Никакой магии, только опыт, специальные знания, отработанные методики, анализ обстоятельств и фактов, а главный инструмент – голова. Там, где обыватель видит хаос, эксперт может реконструировать явление в динамике. В самых запутанных и неоднозначных случаях на помощь приходит исследовательская пожарная лаборатория государственного пожарного контроля департамента по ЧС города Шымкента.

– С чего начинается расследование причин возгорания?

– Свою работу пожарный детектив начинает с опроса свидетелей. Таковыми могут выступать случайные прохожие или сам владелец авто. Очень похоже на то, как врач собирает анамнез, чтобы со слов больного установить симптомы заболевания. Стоял автомобиль или двигался? При каких обстоятельствах был обнаружен пожар, какие события этому предшествовали?

– Следующий этап?

– Следующий этап – осмотр места происшествия и поврежденного автомобиля. Обгоревший металлический кузов может многое рассказать наметанному глазу. В частности, по цветам побежалости металла* и его температурной коррозии можно определить интенсивность и время воздействия пламени. В зависимости от температуры металл приобретает различные оттенки: от светло-серого и буро-коричневого до белого в месте, где непосредственно выгорело лакокрасочное покрытие.

– Исходя из вашего опыта, что чаще всего является причиной возгорания авто?

– В 80% происшествий виновником выступает аварийный режим работы бортовой электрической сети. Другими словами, неисправность электрики автомобиля. Если где-то искрит, протерлась или сгнила изоляция, провода соединены скруткой на скорую руку, пахнет расплавленным винилом – до беды ровно один электрический импульс.

Зачастую автовладельцы сами провоцируют трагедию, неквалифицированно вмешиваясь в электрическую сеть. Стать потенциальной причиной пожара может даже такая «мелочь», как оставленный на зарядке мобильный телефон. Зачастую в автомобилях старых моделей сеть не обесточивается даже с вынутым ключом зажигания. Безнадзорный смартфон, воткнутый в прикуриватель, – это, по сути, мина замедленного действия! То же касается плееров, планшетов, навигаторов и любых других приборов с литий-ионными аккумуляторами. А уж про забытые на «торпеде» под палящими лучами солнца зажигалки и говорить излишне!

– Какие еще могут быть причины?

– Второе место в антирейтинге причин занимает неисправность топливной системы. Ни для кого не секрет, что бензин – это летучая и легковоспламеняющаяся жидкость. Хорошо, когда горение бензина происходит внутри цилиндров двигателя. Плохо (очень плохо!), когда горение происходит снаружи. Случиться это может из-за попадания топлива на раскаленные элементы выхлопной системы автомобиля в результате разгерметизации при повреждениях топливопроводов.

Что еще хуже, воспламенение чаще происходит в подкапотном пространстве. Открыть раскаленный капот при пожаре самостоятельно почти невозможно. А у современных автомобилей подкапотное пространство может быть автоматически заблокировано.

– И при ремонте автомобилей тоже нередки возгорания…

– Совершенно верно. Из-за нарушений правил безопасности при сварочных и других работах с огнем тоже случаются возгорания автомобилей.

И здесь я обращаю внимание на один аспект, которому автовладельцы часто не придают значения. Обращаясь за услугами к так называемым «гаражным мастерам», автомобилисты, по сути, вручают судьбу своей «ласточки» третьим лицам безо всякой ответственности и гарантий. В случае чего пойди докажи их вину! Возмещение причиненного вреда превращается в долгий процесс разбирательств и тяжб.

В то же время в авторизованных станциях техобслуживания (СТО) составляются наряд и акт выполненных работ, по которому в случае необходимости можно установить, стали ли действия персонала причиной пожара, а следовательно, потребовать возмещения убытков.

Материальный ущерб становится важным фактором при расследовании дел о пожарах на транспорте в отношении юридических лиц. Если частник сам несет ответственность за свое имущество, то организация, как правило, желает найти виновника и взыскать убытки с него.

– На что еще стоит обращать внимание?

– У нас с наступлением жаркого сезона многие автомобилисты отправляются на дачу и на отдых на природу. Там совершенно беззаботно паркуют машину на обочине, заросшей сухой травой. Но ведь система выпуска, расположенная под днищем авто, еще долгое время после остановки остается горячей. Соприкоснувшись с раскаленным глушителем, трава легко может загореться. И тут счет времени идет уже на секунды. В среднем достаточно от двух до пяти минут, чтобы пламя полностью охватило машину и уничтожило салон.

– Что делать в таком случае?

— Вы ведь точно помните, где именно лежит ваш порошковый огнетушитель? Отлично! Тогда хватайте его, выдергивайте чеку и делайте все возможное. Невозможного делать не нужно. Помните, никакое имущество не стоит человеческой жизни! Поэтому, если потушить пламя не получилось самому и сразу, отойдите на безопасное расстояние и звоните по телефонам 101 или 112.

Кстати, с огнетушителем как раз тот случай, когда размер имеет значение. Чем больше его баллон, тем больше вероятность, что у вас получится спасти автомобиль самостоятельно до прибытия спасателей.

– Как избежать беды и заранее подстелить соломки?

– Все просто: нужно тщательно следить за состоянием электрических кабелей, их изоляцией, все надежно закрепить, чтобы электрические косы не перетерлись от вибрации. Не оставлять в салоне потенциально опасные предметы: электронику, зажигалки, горючие жидкости.

Доверять ремонт автомобиля проверенным СТО и требовать составления договора.

Не парковаться на сухой траве. Нелишне будет съездить на техосмотр. Свежему да еще наметанному глазу профессионала становятся видны малейшие огрехи.

Беседовала Фарида ШАРАФУТДИНОВА

* Цвета побежалости – радужные цвета, образующиеся на гладкой поверхности металла или минерала в результате образования тонкой прозрачной поверхностной окисной пленки (которую называют побежалостью) и интерференции света в ней. Чаще всего она появляется от теплового воздействия.

Основные причины возгорания автомобиля:

* нарушение правил пожарной безопасности;

* замыкание электропроводки;

* неисправности деталей автомобиля;

* утечка в системе подачи топлива;

* небрежность при перевозке легковоспламеняющихся грузов.

Риск пожара увеличивается, если в багажнике находятся:

* газовый баллон;

* спецодежда или тряпки, пропитанные легковоспламеняющимся веществом.

Неправильно установленная магнитола или сигнализация тоже могут привести к возгоранию машины.

Лишиться четырехколесного друга можно из-за поджогов, детской шалости и удара молнии.

ФАКТ! 5-6 минут – за такое время автомобиль сгорает дотла.

Что делать при пожаре авто?

Первое – нужно покинуть автомобиль!

Второе – вызвать спасателей по телефонам 101 или 112.

Третье – по возможности взять огнетушитель (также можно использовать плотную ткань, песок или снег) и попытаться потушить возгорание.

Четвертое – если потушить пожар не удалось, отойдите на безопасное расстояние.

Став свидетелем автомобильного пожара, не оставайтесь безучастным: окажите посильную помощь потерпевшим или откатите рядом стоящие машины на стоянке.

Напоминание от работников ДЧС города Шымкента: СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ И СРОКОМ ГОДНОСТИ ВАШЕГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ!