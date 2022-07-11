Бабушка из Шымкента вяжет рукавицы для Токаева

О необычной мечте пенсионерки из Шымкента рассказали на паблике region__17.

В тексте автор рассказывает о бабушке, которая вяжет удивительные и милые вещи для детей и продает их на центральной улице мегаполиса, сообщает OTYRAR. Ассортимент небольшой, но глаза разбегаются от сочетания ярких цветов и мелких узоров. Удивительной красоты пинетки, игрушки, шапочки, юбки для крох — плоды кропотливого труда.

«Эта милая бабушка тоже герой. Она не жалуется на жизнь и просто делает то, что душе угодно и приятно. Она очень умна и красива. Бабушка просто продаёт прекрасные вещи, которые кстати вяжет сама», — говорится в паблике.

На создание подобных изделий необходима развитая мелкая моторика, хорошее зрение и самое главное — огромное желание сделать полезное. Бабушка верит, что с первыми холодами, от клиентов не будет отбоя. И как говорится «готовь сани летом, а телегу зимой», подготовку к зиме мастерица уже начала. Бабушка вяжет рукавицы — самые первые для самого президента страны — Касым-Жомарта Токаева.

Ее заветная мечта — встретиться с президентом и подарить ему рукавицы связанные с заботой и благодарностью. Бабушка надеется, что сработает теория рукопожатий, и до зимы президент страны обязательно получит свой подарок лично или с помощью неравнодушных посредников.