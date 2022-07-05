Байдибек би- Аргынбекова закрывают почти на 2 месяца

С завтрашнего дня и до 30 августа движение на перекрестке проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова будет закрыто, ообщает OTYRAR.

Об этом рассказали в управлении пассажирского транспорта и автодорог.

«Согласно генеральному плану города Шымкента, в настоящее время ведутся работы по строительству транспортной развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова. В связи с этим с 6 июля по 30 августа на проспекте Байдибек би будет временно приостановлено движение транспортных средств«, — сообщили в ведомстве.