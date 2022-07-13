Экс-аким Кентау получил тюремный срок за взятничество

Громкое дело подошло к концу. Бывшего акима Кентау Даурена Махажанова приговорили к 10-ти годам лишения свободы, передает OTYRAR.

Как стало известно, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор бывшему акиму Кентау Даурену Махажанову. Его признали виновным в совершении преступления по статье 366, части 4 «Получение взятки в особо крупном размере».

При этом, приговор может быть обжалован в течение 15 суток в судебной коллегии по уголовным делам СМСУ.

Напомним, месяцем ранее на брифинге СЦК аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что готов уйти в отставку, если вина Даурена Макажанова подтвердится.