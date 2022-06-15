Умирзак Шукеев готов уйти в отставку

В случае, если вина экс-акима Кентау Даурена Макажанова подтвердится.

Об этом на брифинге СЦК сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, отвечая на вопросы журналистов. У главы региона журналисты спросили, является ли он родственником обвиняемого в коррупции Даурена Макажанова. Умирзак Шукеев опроверг наличие родственных связей с экс-акимом Кентау и добавил:

«Если вина будет доказана и если потребуется, я покину свой пост. Что касается родственных связей с экс-акимом, мы не родственники».

Во время брифинга глава региона резко высказался по поводу рейтингов акимов Казахстана. Умирзак Шукеев заверил, что не верит в легитимность рейтингов и относится к ним негативно.

«Я знаю как некоторые это делают, я не верю в какие-то баллы и оценки. Бывает такое, что придут некие люди и говорят, мол мы поднимем вам рейтинг, а вы нам что-то взамен, я такое не приемлю», — сказал аким Туркестанской области.

Умирзак Шукеев ответил на десятки вопросов журналистов Казахстана. Встреча длилась больше часа.