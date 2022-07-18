Взяточники из городского и областного фармконтроля отделались штрафами

Обвинительный приговор вынесли должностным лицам здравоохранения Шымкента и Туркестанской области, передает OTYRAR.

Сообщается, что заместители руководителя областного и городского фармконтроля осуждены за взяточничество.

Заместитель руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области Ерлан Курбанходжаев получил 800 тысяч тенге за выдачу лицензии на медицинскую деятельность частных клиник. Он признан виновным и приговорен к штрафу в размере 27 млн тенге.

«Этим же приговором к различным штрафам от 2 до 20 миллионов тенге осуждены заместитель руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Шымкент Турманов, руководитель ТОО «KAUSAR KLINIKASY» Адахамов, представитель ТОО «Низам Ата» Ахмадалиев и Нышанбаев», — сообщили в Антикоррупционной службе Шымкента.

Турманова суд признал виновным в системном взяточничестве при посредничестве Нышанбаева от ряда лиц в общей сумме 60 тысяч тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике. Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности.

Приговор в законную силу еще не вступил.