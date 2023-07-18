Задержали главу Департамента по управлению зем. ресурсами Туркестанской области

Руководитель Департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области МСХ РК подозревается по взяточничестве.

Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области МСХ РК и его пособника.

Они подозреваются в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Деньги предназначались за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в Туркестане.

С санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.

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