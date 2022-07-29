Фермеры Сайрамского района боятся остаться банкротами, их поля засыхают

Свое поле Хикматулла Саидназаров арендует. В этом году крестьянин собрал здесь урожай картофеля, вторым посевом решил высадить баклажаны. Вложился на 650 тысяч тенге. Но без воды на жарком солнце молодые побеги засохли и вряд ли дадут хотя бы половину ожидаемого урожая.

«У нас одни расходы, привезти воду сюда невозможно, дорого, мы платим за воду, но наша земля сухая. Мы уже как минимум 50% урожая потеряли, мы банкроты! Говорят, что воду по приказу Шукеева гонят в Туркестан, а нам как быть? Чем детей кормить? Издеваются над нами!», — говорит фермер Хикматулла Саидназаров.

Больше сотни фермеров Сайрамского района рискуют потерять свой урожай. Люди собрались возле шлюза на главной водной артерии региона — реке Аксу. На своих гектарах крестьяне выращивают картофель, лук, морковь, фрукты, а также клевер, которым кормят скотину. Люди говорят, они платят за полноценные пять дней полива, но две недели начались перебои с подачей воды.

«Первый раз нам дали всего на два дня воды, нам положено 2 куба воды, дают 400-500 литров воды. Потом полторы суток дали, вчера на пять дней наш лимит в 7 часов дали в 12 дня перекрыли», — говорит Октамбек Османов, фермер.

Полить гектар поля за 6 часов невозможно, сетуют дехкане. По словам местных властей, воду раньше действительно перегоняли в водохранилище в Туркестан, но из за того что уровень влаги в реке упал, делать это прекратили. Но воды для полива все равно не хватает, мол если в начале лета в реку Аксу поступало 14 кубов воды ежесекундно, то сейчас всего 9. Поэтому в местном Казводхозе установили график полива, правда, фермеров он не устраивает.

«17 июля, после сильной жары, в горах растаял запас снега, а потом он закончился. Другого источника воды нет. Воды стало меньше на 8,5 кубов. Если мы не будем работать по графику то воды никому не хватит», — говорит Куттыбай Асрауов, директор ГКП «ТУРАН СУ» областного управления сельского хозяйства.

«Виновные в неправильном составлении графика или распределении воды будут наказаны, мы проведем работы по выяснению причин», — говорит Шухрат Убайдуллаев, заместитель акима Сайрамского района.

По словам местных властей, раньше в реке Аксу протекало 20 кубов воды в секунду. Водный коллапс может усугубиться. На юге установилась сильная жара, температура воздуха днем доходит до +45 градусов, без воды банкротами останутся сотни семей юга.