Где легче всего вести бизнес в Туркестанской области

Где созданы благоприятные условия для развития бизнеса? Таким вопросом задались в палате предпринимателей Туркестанской области.

Чтобы прояснить ситуацию бизнес-климата в регионе, эксперты провели анализ и презентовали первый рейтинг районов по легкости ведения бизнеса. Главная цель которого — выявить точки роста, а также устранить, решить проблемные вопросы предпринимательства.

Кроме того, в рейтинге потенциальные бизнесмены и инвесторы смогут найти такую полезную информацию, как перспективы развития тех или иных населенных пунктов, доступ к земельным ресурсам, развитость уличной торговли в районе, задолженность государства перед бизнесом, наличие полигонов ТБО и прочее.

Результаты исследований показали разрыв между теми или иными показателями районов области. К примеру, на 1-ом месте по показателям роста объемов промышленной продукции Тюлькубасский район (процент роста промпродукции – 107,6), на втором Казыгурт (107,1%), а по привлечению инвестиций лидирует город Туркестан (размер инвестиций 40,2 млрд. тенге), на втором и третьем месте Сузак (11,9 млрд.тенге) и Сайрам (5,9 млрд.тенге).

Экспертный анализ Региональной палаты показал, что наибольшее количество жалоб бизнеса приходят в сфере земельных отношений — 33,7% от общего числа поступивших обращений.

Исследование по реализации свободных земельных участков через «аукцион» и «конкурс» показал следующее: например, в 2021 году только в 9 районах Туркестанской области было проведено лишь 25 аукционов, где реализовано 142 тыс.га земли в черте населенного пункта.

Лидирующие позиции в этом рейтинге заняли Жетысайский район – 32 тыс.га, Мактаарал 29 тыс.га, Ордабасы занял третье место — 18 тыс.га.

А по проведению конкурсов на земельные участки сельхоз назначения лидирует Сузакский район — 53 тыс.га, Байдибекский район занял второе место – 38,2 тыс.га, третье место Отырар – 22,4 тыс.га. Тем самым, исследование показало, что в 2021 году в Туркестанской области в 12 районах было проведено 19 конкурсов на 154,9 тыс.га.

В целом, общий свод рейтинга по 15-и критериям показал, что в Туркестанской области наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса созданы в районах Мактаарал, Сайрам и Шардара.