Гвардеец спас людей от пожара

27.07. 2022 года в 19.35 часов вне рабочего времени на улице Еримбетова в близи школы №65 оборвался электрический провод что сопутствовало возникновению пожара.

Военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии лейтенант Ахашов Мухаммед находясь дома услышал звуки вспышак и криков детей выглянул в окно и увидел вблизь очага возникновения пожара детей.

Выбежав убрал детей с опасной зоны оцепил местность возникновения пожара и эвакуировал вблизь находяшийся дом.

Вызвал пожарный наряд и наряд скорой помощи до их прибытия оцеплял район пожара. После их прибытия оказывал помощь при тушение пожара.