Казахстанский ученик Шаолиня живет в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой Хабар24. Ему 68 лет.

Боевым искусствам он обучался в легендарном монастыре в Китае, а теперь мастер кунг-фу и сам даёт уроки.

68-летний мастер Болатбек Нурманов занимается боевыми искусствами уже полвека. Он пропагандирует кунг-фу. Ему удается сохранять не только бодрость духа, но и хорошее здоровье. Огромное внимание мастер уделяет душевному состоянию. Он уверен: важно осилить не только набор боевых приемов, но и философскую систему самосовершенствования. Сейчас Болатбек Нурманов продолжает тренироваться.

«Понимаете, бои – это не такие, это равносильно, что летит муха и поймать её, схватить. Мне скоро 70, но иногда реакция работает. До сих пор это есть. Еще хочу жениться, как говорится. Шутка, конечно», — говорит Болатбек Нурманов , мастер боевых искусств.

В прошлом Болатбек Нурманов – чемпион мира по ушу-саньда. Три года прожил в легендарном монастыре Шаолинь. Казахстанский ученик освоил стили «черной кошки», «дракона» и «кобры», а теперь передает мастерство другим.

«Мы там занимались по 8 часов: утром – три, вечером – пять. Представьте, восемь часов тренировки. То есть это не сидя, но произвольная была тренировка, конечно. Но с усилием того, что ты достиг какой-нибудь цели», — говорит Болатбек Нурманов , мастер боевых искусств.

Болатбек Нурманов показывает чудеса боевого искусства: замирает в причудливых стойках, подражает тигру и медведю. За свою жизнь он не потерпел ни одного поражения. Во время съемок никто не пострадал, шутит мастер. Обычно, всё заканчивается наоборот. Поэтому своих воспитанников он в первую очередь учит, что лучший бой – это тот, которого не было.

«Бить не надо первым. Самое важное – это оборона. Сохранить себя, доказать себе, что ты сильнее самого себя. Получается, сохранился, блок поставил, успокоился, попросил два-три раза. Не получается, но ты меня извини, брат, хлоп-хлоп и ушел», — говорит Болатбек Нурманов , мастер боевых искусств.