Медики рассказали о состоянии выпавшего из окна годовалого ребенка

Ребенок, выпавший из окна 3-этажа в Шымкенте, переведен из реанимации в отделение нейротравматологии, передает OTYRAR.

Как сообщили в горздраве, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает, состояние средней степени тяжести. Мальчик 2021 года рождения переведен из реанимационного отделения в нейротравматологию детской городской больницы № 1. О его состоянии подробно рассказал Тансык Абдуллаев, лечащий врач-нейрохирург.

«Со слов матери, ребенок упал вниз головой с 3 этажа. 16 июля он поступил, был осмотрен хирургом, травматологом и реаниматологом, провели необходимые исследования. Учитывая тяжесть состояния, его перевели в реанимацию с диагнозом травма головного мозга, сотрясение мозга, тупая травма живота, открытые повреждения живота. 17 июля переведен в отделение нейротравматологии. Состояние средней степени тяжести«, — говорит Тансык Абдуллаев.

Напомним, 16 июля годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в мкр Туран Каратауского района Шымкента. Ребенок получает лечение согласно протоколу.