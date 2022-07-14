Мужчина пытался напасть с ножом на девушку- Видео попало в сеть

В Шымкенте девушка едва не стала жертвой нападения в микрорайоне Нурсат, передает OTYRAR.

Накануне социальные сети всколыхнуло очередное видео. На кадрах видно, как девушка стоит во дворе частного дома и разговаривает по телефону. В один момент к ней приближается мужчина, в руках сзади он прячет нож. Далее приблизившись еще, он вытаскивает нож и подает знак — тихо! Девушке удалось спугнуть злоумышленника и спастись благодаря громкому крику.

«Там вообще дети ходили до этого. Я ничего не подозревала. Стояла спиной и просто обернулась. Смотрю, он приближается, я подумала, что хочет спросить что-то, но он вытащил нож со спины. В этот момент мне стало страшно и я начала заикаться, не знала что делать, это секунды. Потом резко закричала, заработал датчик света, он испугался и убежал», – рассказала Аружан, жительница Шымкента.

Инцидент произошел 12 июля в 22:40. Сразу после этого Аружан обратилась за помощью в РОВД Каратауского района. Заявление в полиции приняли, но поспешили оправдать злоумышленника, указав девушке на откровенный наряд.

«Рядом есть участковый пункт. Я обратилась туда, написала заявление. Но мне сказали, а в шортах была? Ну конечно нападут. Как это так вообще? Но сегодня вот следователь звонил, уточнял все моменты», — рассказывает Аружан.

Девушка утверждает, что необходимо разыскать этого человека и изолировать его, чтобы предотвратить возможное преступление.

Полиция пока не дала комментариев относительно случившегося.