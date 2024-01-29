Увечья по всему телу: на девушку напали в Шымкенте

25 января в одном из кафе Шымкента мужчина напал и избил сотрудницу кафе, передает OTYRAR со ссылкой на ZTB.

По словам пострадавшей, неизвестные ворвались в заведение, чтобы перепродать телефоны. На просьбу девушки покинуть помещение последовала агрессия, а затем и вовсе рукоприкладство.

В полиции пострадавшей ответили, что сурово агрессоров наказывать не будут и задержали мужчин всего на 10 суток. Компенсации не последовало, говорит девушка изданию.

«Мне поставили синяки, у меня увечья по всему телу, а участковый хочет закрыть дело. Оказалось, что участковый знаком с тем, кто меня бил, поэтому прикрывает его»,— рассказывает пострадавшая.

Редакция OTYRAR обратилась в пресс-службу ДП Шымкента за комментарием, там его пообещали предоставить в скором времени.