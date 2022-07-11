Мужчину с наркотиками задержали в Туркестанской области

Свертки с гашишем изъяли полицейские у жителя Туркестанской области.

На пульт 102 Созакского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что один из местных жителей хранит у себя наркотические средства.

Получив сообщение, стражи порядка осуществили необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали мужчину. При проверке, в пачке сигарет, выпавшей из кармана подозреваемого, оперативники обнаружили сверток с наркотическим веществом растительного происхождения. Также при обыске сотрудники полиции изъяли из кармана задержанного еще один сверток с наркотиком.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. В результате, установлено, что наркотические вещества оказались «гашишем». Выяснилось также, что подозреваемый ранее был неоднократно судим.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.