В Шымкенте усиливают профилактику подростковой наркомании

Шымкент и Туркестанская область оказались среди регионов с низкими показателями профилактики подростковой наркомании. По оценке Министерства просвещения, работу местных властей в этом направлении оценили на 43%.

Для сравнения, в ряде регионов показатели эффективности профилактической работы приближаются к 100%.

В школах и колледжах страны продолжают проводить профилактические мероприятия. Вместо традиционных лекций всё чаще используют социальные ролики, документальные фильмы и интерактивные занятия с участием педагогов, врачей и сотрудников полиции.

По данным Министерства просвещения, со 2 февраля по 30 апреля в рамках продвижения принципа «Закон и порядок» в школах и колледжах организовали показы девяти социальных видеороликов и двух документальных фильмов. В них приняли участие 478 019 студентов.

При этом специалисты отмечают, что проблема подросткового употребления наркотиков остаётся актуальной. По словам наркологов, за помощью всё чаще обращаются несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет. Среди распространённых веществ называют синтетические наркотики, также специалисты отмечают рост употребления барбитуратов.

Директор реабилитационного центра Анатолий Ичетовкин считает, что интерактивные занятия и фильмы могут быть эффективнее обычных лекций, поскольку сильнее вовлекают подростков и помогают им лучше понять последствия употребления и распространения наркотиков.

Психологи среди причин подростковой зависимости называют любопытство, влияние окружения, семейные конфликты и психологические проблемы. При этом важную роль играет атмосфера в семье.

Психолог Динара Мураткызы отмечает, что доверительные отношения с родителями позволяют ребёнку чувствовать себя в безопасности и обращаться за помощью в сложных ситуациях.

Для борьбы с наркоугрозой также планируют использовать цифровые технологии. Генеральная прокуратура протестировала IT-систему, которая должна помогать выявлять аккаунты учащихся, регулярно посещающих сайты, связанные с продажей наркотиков.

Отдельной проблемой остаётся вовлечение подростков в распространение запрещённых веществ. За наркосбыт уголовная ответственность предусмотрена в том числе для несовершеннолетних.