На торги выставили железнодорожный вокзал Шымкента

В Шымкенте на торги выставили железнодорожный вокзал. Местные власти намерены передать объект в доверительное управление на 10 лет без права выкупа.

В конкурсе могут участвовать как юридические так и физические лица. Среди обязательных условий сделки – новый управляющий обязан предварительно внести залог в размере 3,5 миллионов тенге. Также он должен сохранить рабочие места и увеличить пропускную способность до шести тысяч пассажиров в сутки.

Кроме того, необходимо капитально отремонтировать инфраструктуру и обеспечить ежегодное поступление инвестиций не менее 50 миллионов тенге.

Напомним, ж/д вокзал вернули в госсобственность в прошлом году.

«Вы и сами знаете, в каком состоянии сейчас находится вокзал. Пропускная способность есть, необходимо провести реконструкцию. По нашим расчётам, на развитие станции должно быть вложено не менее миллиарда тенге», — говорит Мухтар Коканбаев, заместитель руководителя городского управления пассажирского транспорта и автодорог.