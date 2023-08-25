На железнодорожном вокзале Шымкента началась масштабная реконструкция

Вокзал Шымкента был построен в 60-х годах прошлого столетия. Стратегический объект не видел капитального ремонта больше 20 лет. Теперь здесь развернулась масштабная стройка.

Строительные леса и шум сварки. Вокзал в Шымкенте ждет грандиозная реконструкция. В сентябре прошлого года железнодорожная гавань перешла в доверительное управление компании «Vostok Trade Pro», которая обязалась по договору до 2026 года провести здесь капитальный ремонт. После реконструкции вокзал станет больше. Сейчас его площадь составляет 1700 квадратных метров, после завершения стройки общая площадь увеличится до 2300 квадратных метров.

«Для пассажиров предусмотрено только 900 квадратных метров, после реконструкции планируется что общая площадь будет 2300 квадратов и для пассажиров будет полностью почти 1900 квадратных метров. До реконструкции пропускная способность была 2000 пассажиров в сутки, после реконструкции планируется 6000 пассажиров в сутки. Шымкент является туристическим городом, кроме того вокзал и аэропорт являются лицом города», — говорит Диана Муханова исполнительный директор ТОО «Vostok Trade Pro».

Для удобства пассажиров расширят зал ожидания. До реконструкции он находился на втором этаже и был небольшой по вместительности, теперь ожидать поезда пассажиры будут на первом этаже, где летом будет прохладно, а зимой тепло.

«Ранее данная территория занимала администрация и работники КТЖ и пассажирских перевозок , после проведения реконструкции здесь будет зал ожидания где одновременно 200-300 пассажиров смогут ожидать свои поезда», — говорит Диана Муханова исполнительный директор ТОО «Vostok Trade Pro».

На втором этаже вокзала будет располагаться фудкорт, где пассажиры смогут перекусить перед отправкой своего поезда или купить еду в дорогу, также здесь появится комната матери и ребенка, а для людей с ограниченными возможностями установят специальный подъемник. Несмотря на развернувшуюся стройку, железнодорожный вокзал продолжает работать в штатном режиме.