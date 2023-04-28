Шымкентский вокзал усыпали цветами

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Шынар Оразова
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Работники ТОО «Таза өлке»  продолжают  заниматься благоустройством  и на других объектах.

Перед железнодорожным вокзалом Шымкента вокруг  монумента «Времена года» появились цветы. По замыслу ландшафтных дизайнеров, каждый цветок будь это шафран, сальвия и цинерария, будут высажены таким образом, что будут радовать жителей города и  гостей своим разноцветием.

Хоть знаменитые часы не радуют своим точным ходом, зато ансамбль из цветов  поднимет настроение пассажирам, водителям, всем тем, кто окажется на этом месте.

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