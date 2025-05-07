В Шымкенте восстановили время

Часы на площади железнодорожного вокзала в Шымкенте снова показывают точное время.

Часы были отремонтированы за счёт спонсорских средств. В механизм установлены надёжные швейцарские комплектующие марки Hublot, что обеспечивает точность и долговечность работы.

Напомним, конструкция с четырёхсторонним циферблатом установлена в центре кольцевой развязки у входа на железнодорожный вокзал в 2012 году. Четырёхгранные часы — архитектурный акцент и ориентир, ставший одной из визитных карточек города был установлен за счет спонсоров. Конструкция с высокими колоннами и скульптурами животных в основании (лошадь, верблюд, рыба и павлин) символизирует историческое значение города на Великом шёлковом пути.

С первых лет часы не раз выходили из строя — из-за перепадов напряжения и поломки механизма, запчасти к которому приходилось заказывать из России. В 2021 году, когда очередной ремонт затянулся, циферблаты закрыли временным логотипом города.

В августе 2022 года часы вновь заработали. Но вскоре снова встали.

На сегодняшний день это — единственные общественные часы в городе.