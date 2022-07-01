Полиция и Антикор подвели итоги совместной работы

Самым громким результатом совместной работы силовых ведомств стало разоблачение группы сотрудников полка патрульной полиции.

В оперативной разработке полицейские находились четыре года. Они подозревались в получении и даче взяток. Пока в отношении задержанных ведётся следствие. Усилия правоохранителей принесли соответствующий результат.

«С начала этого года департаментом по противодействию коррупции зарегистрировано 76 преступлений, из них 90 процентов относятся к сфере коррупционных преступлений. По сравнению с прошлым годом число выявленных правонарушений выросло в два раза. С 33-ёх преступлений зарегистрированных за 6 месяцев в 2021 году до 76 выявленных в этом полугодии. Больше всего совершено коррупционных преступлений совершено в правоохранительной сфере — 30 фактов, 27 фактов в системе здравоохранения в строительстве 6 фактов и в культурной сфере 2 правонарушения», — говорит Дауренбек Кожабаев, заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по г. Шымкенту.

Полицейские с мздоимством в собственных рядах борются, взяв на вооружение цифровую технику. Как говорят руководители департамента, теперь заработать на ночных улицах нечистым на руку сотрудникам станет невозможно. Каждое мгновение рабочего дня будет зарегистрировано.

«Чтобы исключить коррупционные риски сотрудники полка патрульной полиции на сегодня полностью оснащены видеожетонами, которые работают в круглосуточном режиме.При выявлении фактов отключения видеожетонов, сотрудники привлекаются к ответственности. Вплоть до отстранения от занимаемых должностей и увольнения», — рассказал о нововведении заместитель начальника ДП г. Шымкента Мурат Алтаев

А на дорогах закон и порядок обеспечивают дорожные камеры наблюдения. Так при помощи видеокамер «Сергек » за три месяца выявлено больше 1200 (тысячи двухсот) нарушителей правил дорожного движения, среди них несколько сот иностранных водителей. Некоторым из них пришлось оставить машины на штрафстоянке. При этом казна пополнилась в виде штрафов на 126 миллионов тенге.

«В целом с начала года выявлено 502 тысячи 437 адм.нарушений, в том числе с помощью камер «Сергек» 298 тысяч 225 правонарушений. В прошлом году за этот же период было выявлено 180 тысяч 056 адм. нарушений. В том числе с помощью камер Сергек 27 тысяч 590. Наложено штрафов на сумму 4 миллиарда 92 миллиона тенге. Из них взыскано 2 миллиарда 990 миллионов тенге», — подводит итог Мурат Алтаев.

Благодаря новой системе видеонаблюдения удалось задержать злостных нарушителей правил дорожного движения. Их штрафы исчислялись миллионами тенге.