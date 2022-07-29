Огромные штрафы ждут поджигателей травы и бытового мусора

Вдоль дороги загорелась сухая трава площадью 0,6 га, 28 июля около семи вечера по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Байдибек би.
Пожар локализован в 19:03 и полностью потушен в 19:30. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.
На место происшествия были привлечены: 11 сотрудников и 2 единицы техники службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент.
Департамент по ЧС г. Шымкент предупреждает!
Вследствие несоблюдения требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов налагается штраф в размере месячных показателей:
- Физическим лицам-20,
- должностным лицам-50,
- субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям-200,
- субъектам среднего предпринимательства-300,
- на субъектов крупного предпринимательства-штраф в размере 500 месячных расчетных показателей.