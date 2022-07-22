Оскандалившаяся в Казнете «жена прокурора» оказалась жительницей Шымкента

Полицейские Шымкента установили личность оскандалившейся нецензурной бранью «жены прокурора». Ею оказалась жительница южного мегаполиса, передает OTYRAR.

Как оказалось инцидент произошел 15 июля в Шымкенте. Молодая женщина и охранник вступили в словесную перепалку, происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в сеть. Видеозапись вызвала общественный резонанс, вероятно потому что женщина на видео представилась женой прокурора и вела себя достаточно агрессивно, выражаясь нецензурной бранью.

Позже в Казнете героиню видеоролика прозвали женой прокурора Кызылординской области.

Как выяснилось, инцидент произошел в южном мегаполисе, женщина — жительница Шымкента 1984 года рождения и не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. Оскорбленный сотрудник «Кузета» даже обратился в полицию с заявлением.

Как сообщили в ДП Шымкента, женщину привлекли к административной ответственности по статье 434 КоАП «Нарушение правил поведения физическими лицами».

Позже сама девушка прокомментировала инцидент заявив, что поддалась эмоциям после того как охранник унизил ее и стал угрожать дубинкой. По ее словам, на видео была записана лишь малая часть конфликта, зачинщиком которого являлся сам охранник.