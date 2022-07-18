Полтонны наркотиков изъяли полицейские Туркестанской области

За 6 месяцев 2022 года сотрудниками полиции Туркестанской области выявлено 157 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Из них контрабанда наркотиков — 26, наркосбыт — 25 и хранение наркотиков в особо крупном размере — 11 фактов. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято около 500 килограммов наркотических средств.

При этом, в полиции области отмечают, количество наркозависимых лиц снизилось с 431 до 364.

Кроме того, стражи порядка Туркестанской области посетили парки, автобусные остановки, школы, больницы и расклеили в общественных местах плакаты «Наркотикам нет!» и «Защитите своих детей от наркотиков!», подготовленные в качестве разъяснительным материалов. Также провели 60 профилактических мероприятий против наркотиков и наркомании с участием более 38 тысяч школьников и студенческой молодежи.

По случаю Международного дня борьбы с наркоманией был организован ряд мероприятий, проходивших в течение 30 дней. Среди них, акция «Будущее без наркотиков», утренняя зарядка, парад велосипедистов, флешмобы и показательные выступления полицейских и детских спортивных секций.