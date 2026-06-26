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На главную Анонс Наркоплантацию, замаскированную среди арбузов, выявили в Шымкенте

Наркоплантацию, замаскированную среди арбузов, выявили в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2026» сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности выявили очередной факт незаконного изготовления и хранения наркотиков каннабисной группы.

В Шымкенте пресечена деятельность местного жителя, который организовал на территории своего домовладения полный цикл производства наркотических средств — от выращивания наркосодержащих растений до изготовления и фасовки готовой продукции для дальнейшего сбыта.

Во время обыска полицейские обнаружили около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди арбузов. Кроме того, в доме и хозяйственных постройках были изъяты наркотическое сырьё и готовая к реализации продукция. Общий вес изъятых наркотических средств составил 330 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса Республики Казахстан — за культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков в целях сбыта.

Как сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов, в рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, возможные каналы сбыта и лица, причастные к противоправной схеме.

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