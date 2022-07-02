Превышение консерванта нашли санэпидемиологи в энергетике

Санэпидемиологи Туркестанской области ищут магазины, в которых продавали энергетик с повышенным содержанием бензоата натрия.

Превышение допустимой нормы консерванта установили, когда брали пробы. Допустимая норма не должна превышать 150 миллиграмм на литр, а в некоторых напитках же специалисты выявили его больше на 20 грамм.

«Наши специалисты отобрали несколько проб из разных партий, обнаруженная концентрация вещества составляет 163-173 миллиграмм на литр. Владельцам торговых магазинов выдано предписание об исключении с торговых полок и устанавливаются поставщики данной партии», — говорит Мадина Бейбыткызы, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области.

По словам специалистов, большое количество бензоата натрия может привести к циррозу печени, почечной недостаточности, влияет на нервную систему. Партию с превышением консерванта изымают. Но вряд ли удастся найти ее всю.

Энергетики пользуются большой популярностью, их пьют все — взрослые, подростки и даже дети. При этом иногда по две, а то и три банки в день. Тех, кто злоупотребляет энергетиками легко вычислить — они находятся в постоянном перевозбуждении, появляются тахикардия, бессонница, а главное — привыкание.

«Каждый раз выпивая этот энергетический напиток он вызывает зависимость, в одном организме может вызывать возбуждение, повышение настроения, или возбуждение на спорт. С каждым разом он вызывает больше потребности«, — говорит Гульнар Джунусова, врач-педиатр.

Большое количество этих так называемых «жидких батареек», может привести к диабету, говорят врачи, или повлиять на половое созревание — рост и вес. Не каждый родитель разрешает своему чаду их употреблять.

Специалисты советуют вместо энергетиков предложить своим детям натуральный сок или воду. А для бодрости вместо «батарейки» выпить чашку натурального кофе.