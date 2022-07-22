Робопес, робот-рыба и самый гибкий в мире робот приехали в Шымкент

Музей новейших технологий «Фестиваль Роботов» открылся 21 июля в Шымкенте. Посетители уже могут познакомиться с 85 роботами и технологиями с мировых презентаций в Лас-Вегасе, Берлине, Пекине и Токио.

Самые заметные экспонаты «Фестиваля роботов» известны по популярным роликам на YouTube. Робопес ведет себя совсем как настоящий, ходит по лестницам, делает «лунную походку», встает на задние лапы и кувыркается. Роботы-манипуляторы ловко переносят предметы и даже строят дома. Робот Cruzr станцует, если вы его попросите. А еще он вполне может претендовать на звание самого гибкого гуманоида на планете.

Посетители удивятся роботу SociBot, у которого больше 200 выражений лица. Британские создатели готовили этого робота для театральных постановок. Гости поговорят с роботом Promobot V4 — Виталием. Модели этого робота преподают в университетах, работают в медцентрах и даже читают прогноз погоды на американском телеканале!

В аквариуме плавает первая в мире робот-рыба из Южной Кореи. Гости «Фестиваля» протестируют беспилотный сигвей и фитнес-тренажер для ленивых жителей будущего. Робот-доставщик BellaBot перемещается по музею и привозит необходимые для работы предметы. Посетители «Фестиваля Роботов» смогут извлечь музыку из фруктов, сняться в коротком фильме со спецэффектами по голливудской технологии, сыграть в инновационные шахматы — фигуры ходят сами по себе, как в фильме «Джуманджи».

На «Фестивале» представлен большой цирк роботов с семью андроидными роботами. Некоторые из них уже попали в книгу рекордов Гиннесса, а теперь жители Шымкента смогут лично оценить их синхронизированные акробатические трюки. Да что там роботы! Изобретатели научились синхронизировать летающие в воздухе пиксели — эту, технологию тоже можно увидеть в новом музее.

В рамках «Фестиваля» также можно будет делать фотографии в 3D формате с помощью технологии, которая может «остановить» время и захватить трехмерное изображение. Фото отправится вам по электронной почте.

На «Фестивале Роботов» можно протестировать 6 новейших зон виртуальной и дополненной реальности, запустить в виртуальный аквариум раскрашенную своими руками рыбу, отправиться в космическое путешествие с Байконура или попробовать себя в роли настоящего супер-агента, пройдя лазерный лабиринт.

Музей «Фестиваль Роботов» уже удивил жителей Милана, Праги, Таллина, Афин, Минска, Санкт-Петербурга, Алматы, Нур-Султана и других мировых столиц. Сейчас очередь Шымкента.

Музей «Фестиваль роботов» уже открыт в Шымкенте только по 11 сентября 2022 года в Көрме орталығы, просп. Нурсултана Назарбаева, 12.