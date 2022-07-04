Саксаульные леса спасают в Туркестанской области, чтобы остановить движение песков, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар 24».

Дома, посёлки, сады и автомобильные дороги. Всё это могло бы оказаться под песком в пустынных зонах, если бы не саксаул. При сильном ветре бархан за день может сдвинуться на несколько метров. Единственная преграда — саксаул, но его активно вырубают. Поэтому егеря стремятся сохранить саксаульные леса и высаживают семена на площади 3,5 тысячи гектаров.

«Мы в основном выбираем места, где наблюдается сдвиг песков. Сначала проводим экспертизу почвы, если она пригодна для выращивания саксаула, то высаживаем его. Работаем так регулярно», — говорит Абзал Рахымов, и.о. заместителя директора Отырарского ГУ по охране лесов и животного мира.

Самый благоприятный период для высадки саксаула — конец осени. Сначала специалисты выращивают его в питомнике, и вывозят в пустыню только, когда он окрепнет. Ведь чтобы саксаул вырос естественным путём, понадобится не менее четырёх лет. С расширением саксаульных лесов восстанавливается и пустынная фауна. Постепенно увеличивается численность краснокнижных джейранов, рябок и дроф.

— «От саксаула много пользы. Он не только останавливает пески, но ещё и создаёт тень. Ведь в пустыни она очень необходима», — говорит Багдат Кыркынбай, помощник руководителя лесного хозяйства.

Вырубка саксаула актуальная проблема, говорят специалисты. Ведь это — отличное топливо, причём для любых нужд — больше всего саксаул любят шашлычники.

Впрочем, защищают растение лесники не только от браконьеров, но и огня. Например, на территории отырарского учреждения по охране лесов и животного мира установили 9 противопожарных пунктов.