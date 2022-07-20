Семье погорельцев требуется помощь в Шымкенте

Обгоревшие стены и потолок, проводка свисающая из розеток —владельцы дома осматривают пепелище.

В тот злополучный вечер родители троих детей отлучились за молоком. Через несколько минут им позвонила 12-летняя дочь и сообщила — в доме пожар.

«Здесь кондиционер висел, тут кровать, мы сидели с детьми на кровати я смотрела телевизор, включила кондиционер, воняло горелым, у нас было открыто окно, но я подумала что с улицы», — говорит девочка.

12-летняя Аня пыталась потушить огонь самостоятельно, но пламя шло огненной стеной и мгновенно пожирало всё на своем пути. В комнате в это время спали годовалые близнецы. Долго не раздумывая, Аня схватила одного из братьев и вынесла на улицу. Затем, переборов свой страх, девочка вернулась в полыхающий дом и вынесла на руках второго брата. Говорит, было страшно, но не за себя, а за малышей.

«Я взяла одного ребенка, положила одного ребенка прям на пол, потом вернулась за вторым, дым уже вот так по поверхности был, но до конца не сильный был, дети не успели надышаться, я забрала второго, и мы пошли на топчан«, — говорит Анна Саворовская, жительница г.Шымкента.

Потушить пожар удалось еще до приезда спасателей — помогли соседи. Трагедии удалось избежать чудом. Если бы огонь добрался до ванной комнаты, где стоял газовый баллон, дом взлетел бы на воздух. Причиной пожара стало короткое замыкание.

«Мы сюда когда зашли я увидела что у меня в окне огонь, не просто дым, а огонь. Попытались подключить шланг, но напора не было. Взяли ведра начали с бассейна таскать. Сейчас муж пока своими силами восстанавливает«, — говорит Мария Саворовская, жительница г.Шымкента.

12 летнюю Аню в департаменте по чрезвычайным ситуациям ситуациям представили к награде. Семье погорельцев с тремя детьми помогли с временным жильем и продуктами. Девочка с младшими братьями сейчас в полной безопасности, а родители пытаются восстановить сгоревший дом. В пожаре сгорело почти все нажитое имущество.

Неравнодушные жители могут связаться с Марией Саворовской и оказать какую-либо помощь. +7 705 855 05 15