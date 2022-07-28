Шымкентцы задолжали больше 1 миллиарда тенге за потребленный газ

60 тысяч шымкентских потребителей не оплатили за газ. Некоторые не платят по счетам пару месяцев, но немало и таких кто не оплачивает их годами. Поэтому у жителей мегаполиса накопился приличный долг — 1 миллиард 316 миллионов тенге.

При этом, коммунальных предприятий и бизнесменов в должниках не много — чуть больше 2,5 тысяч. Больше всего неплательщиков из числа рядовых потребителей их 58 тысяч человек и некоторые из них живут далеко не бедно, говорят в КазТрансГаз Аймак.

«Основное количество дебиторской задолженности возникло в период зимнего отопительного сезона и до сих пор не была погашена. Среди должников преобладает количество потребителей с большими домами», — сообщает пресс-служба филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по г. Шымкенту.

При этом тариф на газ в Шымкенте один из самых высоких в стране. Он составляет 31,36 тенге за кубометр, в Алматы например, он не намного дороже — 31,72 тенге, а в Костанае 25,35 тенге за кубометр. Но рядовые шымкентцы говорят, что несмотря на дороговизну комуслуг, первым делом стараются оплатить именно их.

«За газ я плачу летом 800-1000 тенге зимой где то 25-30 тысяч», — говорит житель города.

«Насколько слышали, и богатые не оплачивают за газ, потому что, я думаю, у них из-за того, что есть власть, на какие-то уступки им идут», — говорит местная жительница.

Всего же казахстанцы задолжали за газ больше 7 миллиардов тенге. Просроченная задолженность от всего потребленного газа в Шымкенте составила 71%. Мегаполис — лидер должник по газу среди других городов и регионов Казахстана. При этом должников газовики неоднократно уведомляют о задолженности, звонят, присылают сообщения. А злостных неплательщиков, которые игнорируют счета — отключают от газоснабжения и подают на них в суд, чтобы взыскать долги принудительно.