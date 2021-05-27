Более половины жителей Туркестана, пользующихся голубым топливом, предпочитают за него не платить.

По словам специалистов в городе и в области есть люди, которые не платят за газ годами. В результате задолженность абонентов долг за газ по городу Туркестан составляет 441 млн тенге, а по всей Туркестанской области более 1,3 млрд тенге. Как борются со злостными неплательщиками выясняла наша съемочная группа.

За газ в этом доме по улице Габдуллина задолжали более 600 тысяч тенге. Узнав о причине приезда газовиков, хозяйка дома ведет себя агрессивно. Видимо, полагая, что лучшая защита – нападение.

А пока хозяйка возмущалась, специалисты делали свое дело – отрезали неплательщиков от газоснабжения.

А здесь к приходу газовиков тоже оказались не готовы. За газ здесь должны более 300 тысяч тенге. Все уведомления о необходимости оплатить долг, приходившие с марта, владельцы дома почему-то игнорировали, а узнав о цели визита специалистов газовой службы, стали просить об отсрочке.

— У нас одна проблема навалилась на другую, ну дайте 10 дней, мы получим отпускные и все заплатим.

В Туркестане и области проводятся рейдовые мероприятия по отключению злостных неплательщиков. Продлятся они до сентября. Иногда попасть в дом к должникам невозможно – никто не открывает двери.

Комментирует Аскар Шипеков, заместитель директора ТПФ АО «КазТрансГаз Аймак»:

«Более 7800 из 15 000 абонентов по городу Туркестан задолжали за газ 441 млн тенге. По области эта сумма выше в разы – более 1,3 млрд. Специалисты Туркестанского ПФ компании КазТрансГаз Аймак призывают всех должников рассчитаться за потребленный газ. В противном случае им придется не только долги закрыть, но и оплатить повторное подключение в размере 22 400 тг и судебные издержки».

Гос. Лиц. №12012602 от 28.09.12г., выд. ГУ Агентство РК по атомной энергетике