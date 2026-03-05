В общественном транспорте Шымкента действует только безналичный расчёт

В общественном транспорте Шымкента действует исключительно электронная форма оплаты проезда. Об этом напомнили жителям и гостям города представители профильных служб.

Как сообщили в ответственном ведомстве, «оплата наличными средствами либо переводом на личный счёт водителя не допускается».

Оплатить проезд пассажиры могут следующими способами: транспортной картой, через QR-код, SMS, банковской картой, с помощью мобильного приложения (NFC), а также посредством платёжных систем Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

В ведомстве подчеркнули, что при отсутствии подтверждения оплаты предусмотрена административная ответственность.

«В соответствии с законодательством на пассажира налагается штраф в размере 8 650 тенге», — уточнили специалисты.

По результатам ежедневных проверок в автобусах с начала 2026 года оформлено 3 247 административных протоколов в отношении пассажиров, осуществивших проезд без билета.

«Просим пассажиров своевременно и в установленном порядке оплачивать проезд в общественном транспорте», — обратились представители службы контроля.

Отмечается, что электронная система оплаты позволяет точно учитывать пассажиропоток.

Это, в свою очередь, способствует увеличению количества подвижного состава и повышению качества обслуживания населения.