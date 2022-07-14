Токаев назвал позором сложившуюся ситуацию с сахаром в стране

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отчитал правительство за дефицит сахара в стране и объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства, сообщает OTYRAR.

На расширенном заседании правительства президент заявил, что из ранее введенных 7 сахарных заводов сегодня действует только 4. В Алматинской и Жамбылской областях предприятия загружены лишь на 31%.

«Мы на 90% зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае, это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства, поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву», — высказался Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим правительству поручили разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли в кратчайшие сроки.

«Цель — значительное сокращение импортозависимости. Постепенный переход к самообеспечению, интерес со стороны внутренних иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок», — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что нужны правильные подходы, так как это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение.

«Мы сегодня видим, что происходит в магазинах — это позор», — заключил Токаев.