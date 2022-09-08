Сахарные заводы будут отпускать белый песок по 460 тенге

В минторговли разработали план по сдерживанию цен на социально значимые продукты, и представили его премьер-министру страны.

Зависимость Казахстана от российского сахара планируют минимизировать. И развивать отечественную промышленность. В минторговли решили профинансировать новый механизм обеспечения сахаром. Сахарные заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца, а это 136 тысяч тонн, и обеспечить постоянную переработку в течение года. Это позволит не только насытить рынок, но и развить сахарную отрасль в целом.

«Заводы примут четкие встречные обязательства по фиксированию на 1 год отпускной цены в размере 460 тенге за килограмм, обязательной модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрасли», рассказал Серик Жумангарин, министр торговли и интеграции РК.

Сейчас сахарные заводы отпускают сахар по 430-460 тенге за килограмм, так что работать себе в убыток, после принятия нормы, не будут. Напротив, смогут модернизировать заводы на оставшиеся деньги. Техника на них сильно изношена. По словам учредителя сахарного завода, Кайрата Оразбекова, у них есть договоренность с правительством — если на бирже сахара-сырца цена подскочит на 5%, или на столько же одномоментно поднимется инфляция, цену пересмотрят. Еще один главный вопрос — земли, на которых можно выращивать сахарную свеклу.

«Заводы должны получить льготные кредиты и по возможности, если есть такие возможности купить земли прилегающие, те земли которые пригодны для выращивания сахарной свеклы, также я думаю из государственного фонда должны быть выделены земли в аренду. Заводы сами заинтересованы в сырье», — говорит Кайрат Оразбеков, учредитель ТОО «АксуКант».

По словам предпринимателя, земли сейчас проданы, или же на них выращивают другие культуры. В комплексном плане развития свекловодства и сахарной отрасли, по словам бизнесмена, предусмотрено, что сахарную свеклу в стране должны будут выращивать как минимум на 50 тысячах гектаров земли.

Если этого показателя удастся добиться, то можно будет перейти на полное самообеспечение сахаром. Правда, говорит предприниматель, сейчас большинство земель возле заводов проданы частникам или же на них выращивают другие культуры.