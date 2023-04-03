В Казахстан будут завозить сахар-сырец без пошлины

Благодаря тарифной льготе отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырье без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей. А значит избежать дефицита сахара в стране.

В правительстве решили развивать сахарную отрасль. Бизнесмены говорят, для этого им необходимы новые кредитные линии для развития агрохолдингов и выращивать сырец для производства сахара при заводах.

В ближайшие 9 месяцев казахстанские сахарные заводы смогут закупить 350 тысяч тонн сахара сырца без уплаты пошлин. Тарифную квоту одобрили на заседании евразийской экономической комиссии. Таким образом они смогут работать на полную мощность и производить сахар. Утвержденный объем больше чем годом ранее.

«Стороны договорились осенью вернуться к этому вопросу в сентябре и пересмотреть объем квоты с учетом нового урожая», — говорит Алия Абдрахманова, пресс-секретарь министерства торговли и интеграции РК.

В министерстве сельского хозяйства уверены, этого объема сахара-сырца достаточно, чтобы не допустить дефицита.

«Если мы этот темп будем продолжать как нынешний, то никаких сбоев, или увеличения цены не будет», — говорит Дамир Оспан, пресс-секретарь министерства сельского хозяйства.

В Казахстане выращивают не так много сахарной свеклы, чтобы обеспечить ей все производства. Предприниматели говорят, им нужны кредитные линии, так называемые длинные деньги под небольшие проценты. На эти средства они могли бы развивать агрохолдинги и выращивать свеклу при сахарном заводе.

«Как в Украине и России, при каждом заводе существует свой агрохолдинг, который на 50% минимально обеспечивает свой завод сырьем, свеклой, просто к сожалению у нас горизонт видения максимум год, но, для того чтобы вырастить свеклу и обеспечить ее в перспективе на 100% потребность сахара, грубо говоря нам нужно 5 миллионов тонн свеклы, нужен горизонт от 10-15 лет. Главное, чтобы это было системно, без рывков и с достаточно правильным финансированием», — говорит Кайрат Оразбеков, председатель правления компании «Аксу кант».

Предприниматели говорят, развитию отрасли мешал и экспорт сахара. Поставки из соседних стран занимали до 90% казахстанского рынка. Это выгодно для потребителей, но не для отрасли. Ведь главное, продовольственная безопасность, а поставки из-за рубежа нестабильны, от того цена и «прыгала». Именно поэтому сахар в Казахстане решено продавать на биржевых торгах, и сравнять цены. Это позволит нашим заводам заработать на полную мощность.