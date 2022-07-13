В 67 детских садах Шымкента дети недоедали

Меню детских садов Шымкента не соответствовало нормам питания. Нарушения выявили сотрудники городской прокуратуры, передает OTYRAR.

Оказалось, что дети не доедают даже на бумаге, а что в конечном итоге попадает в их тарелки неизвестно. По результатам проверки в меню 67 детских садов – как государственных, так и частных — не смогли найти некоторые нужные для развития ребенка продукты.

«В некоторых детских садах птица вообще не была учтена. Также не учли рыбу. Где-то рыбу или птицу давали в две недели раз, а должны давать раз в неделю. В некоторых садах не было творога и яиц. А в некоторых овощные салаты нужно давать раз в неделю, а их давали раз в две недели», — говорит Нуркен Мусаев, прокурор Аль-Фарабийского района г.Шымкента.

Экономят или действительно не хватает средств? Несколько лет назад все дошкольные учреждения перевели на подушевое финансирование. При этом в каждом городе сумму на питание детей закладывают разную. По словам представительницы общественности, Зарины Кокжановой, с подорожавшими продуктами питания, некоторым предпринимателям действительно не хватает средств, а в убыток себе работать никто не хочет. Но если увеличить сумму, нужно и спрашивать больше.

«Существует такой факт, что 50% детей страдают ожирением, и это все идет с детских садов, когда мы прививаем привычку невкусно и неправильно питаться. То есть в садах невкусно кормят, они приходят домой и начинают все это заедать непонятной едой«, — говорит Зарина Кокжанова, представительница общественности.

Но не все детские сады разрешают родителям и общественникам проверять, чем их дети питаются. А между тем, мясо, рыба, яйца, крупы, овощи и фрукты, молочные изделия — это тот минимальный перечень продуктов, который должен регулярно быть в тарелке у ребенка.

По нормам питания, принятым в постановлении от 2012 года, в день воспитаннику детского сада положена половина яйца, в зависимости от возраста от 85 до 100 грамм мяса, до 250 граммов овощей, до 50 грамм рыбы, а также крупы, масло и молоко.

С трех лет, говорит врач педиатр, в меню малыша должен быть как минимум один горячий прием пищи. В этом возрасте ребенку нужно 1,5 тысячи калорий, а с 4 до 6 лет почти 2 тысячи.

«Если у ребенка не будет хватать витаминов, иммунитет понижается, анемия развивается у детей. Есть витамины, которые отвечают за доставку кислорода, витаминов по всему организму, даже умственные способности могут подводить», -говорит Гаухан Мынжасарова, педиатр-консультант поликлиники №6.

Рацион ребенка должен быть разнообразный. Необходимый калораж нужно добирать не чипсами и бутербродами, а полезными жирами, белками и медленными углеводами.