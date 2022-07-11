В Шымкенте мужчина похитил деньги под маской благотворительности

В южном мегаполисе задержали мужчину, который похитил деньги из ящиков для пожертвований, представившись сотрудником благотворительной организации.

В полицию обратился представитель благотворительного фонда. В заявлении он указал, что неизвестный, представляясь работником фонда, завладел деньгами из ящиков для пожертвований в магазинах.

Злоумышленник обманул продавцов 60 торговых точек в городе. Доверчивые граждане отдали ему почти 300 тыс тенге.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили всех возможных очевидцев. В результате подозреваемого задержали в аредованной им квартире.

В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.