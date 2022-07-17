Виновника массового ДТП в Шымкенте привлекли к ответственности

Водитель автомобиля марки «Хова» при загорании красного цвета светофора не справился с управлением и совершил столкновение с 7 автомобилями.

В результате аварии нет человеческих жертв, причинен только материальный ущерб автомобилям.

В отношении водителя “Хова”, совершившего ДТП, составлен протокол по ч. 2 ст. 610 КоАП «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества”.

В свою очередь, шымкентские полицейские советуют участникам дорожного движения быть внимательными на дороге и не нарушать правила безопасности дорожного движения, не превышать скорость, соблюдать дистанцию.