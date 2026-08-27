В микрорайоне «Бозарык» 40 семей получили долгожданное жильё

В Шымкенте 40 семей получили ключи от новых квартир. Среди счастливых новосёлов — и семья Жанат Керимкуловой. Женщина рассказывает, что её внучка рано осталась сиротой.

Поэтому пять лет назад они встали в очередь на жильё. По словам женщины, в этом году семья своевременно получила долгожданные ключи от квартиры.

«Сегодня подошла наша очередь, и мы получили квартиру. Двухкомнатную. Её получает моя внучка. Дай Бог, мы очень рады. Благодарны акимату за то, что поставили нас в очередь и своевременно предоставили жильё. У внучки сейчас будет ребёнок, поэтому квартира нужна именно сейчас. И мы получили её в нужный момент. Очень благодарны»,- говорит жительница Шымкента Жанат Керимкулова.

Новые квартиры расположены в микрорайоне «Бозарык». Жильё предоставляется на условиях аренды, однако в дальнейшем его можно оформить в собственность. Для этого достаточно ежемесячно вносить арендную плату до накопления установленной суммы. Главное преимущество программы, отмечают специалисты, — отсутствие каких-либо процентов.

«Жильё получают граждане из социально уязвимых категорий. Это многодетные родители, дети-сироты, граждане с инвалидностью первой и второй групп. В отличие от кредита, арендное жильё предоставляется без процентов. При этом у граждан есть возможность в дальнейшем выкупить квартиру и оформить её в собственность. Здесь, как и говорит само название, предусмотрена ежемесячная арендная плата. Она составляет от 10 до 20 тысяч теңге — в зависимости от площади квартиры»,— пояснил руководитель правления Шымкентского городского филиала АО «Отбасы банк» Данияр Тайшекенов.

По словам ответственных специалистов, дома полностью подключены к инженерно-коммуникационным сетям и готовы к заселению. Сейчас в мегаполисе около 100 тысяч человек состоят в очереди на жильё. До конца года планируется обеспечить квартирами на условиях государственной поддержки более 7 тысяч семей.