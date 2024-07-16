Для чего нужна маркировка лекарственных средств?

Первая партия маркированных лекарств поступила в аптеки и медучреждения Шымкента. В мегаполисе производством медпрепаратов сейчас занимаются 2 крупные компании страны. Предприятия оснащены современным оборудованием. Для маркировки лекарств дистрибьюторов обеспечили информационной системой.

Обязательная маркировка позволит пресечь контрабанду, контролировать цены на фармрынке и не допустить дефицит лекарств. Цифровой код подделать невозможно, говорят специалисты. Всего в Шымкенте 26 государственных и 40 частных медучреждений. По данным городского управления здравоохранения, все они обеспечены терминалами по сбору информации о лекарствах и 2D-сканерами.

«Во всех этих медучреждениях проведена полная интеграция с информационными системами по маркировке лекарственных средств. Учетные записи медицинских организаций интегрированы с системами «СК-Фармация» и «Казахтелеком»», — говорит Сауле Дуйсенбаева, заместитель руководителя управления здравоохранения г. Шымкента.

На одном из крупных фармацевтических заводов Шымкента производят лекарства по всем стандартам. Прежде чем отечественная продукция поступит в аптеки и медучреждения, на каждый препарат наносят специальный код маркировки.

«В первую очередь мы оборудовали каждую нашу линию. Ампулы, порошки, таблетки, оборудование для нанесения кода и для агрегации. До конца года мы планируем сейчас маркировать около 11 миллионов упаковок. В следующем году будет 25 миллионов упаковок», — говорит Олеся Кисилева, представитель АО «Химфарм».

«В Казахстане зарегистрировано больше 7-ми тысяч лекарственных средств. Все они подлежат маркировке. Мы обращаем внимание на всё. Все они имеет регистрацию и сертификат качества», — говорит Ляззат Кашкымбаева, руководитель департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

В Шымкенте 38 специализированных складов для торговли лекарствами. Есть около 600-сот аптек. Теперь, обещают, оборот лекарственных средств будет прозрачным, а цены на них стабильными.