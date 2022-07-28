За восемь дней выявлено около 9000 правонарушений в Шымкенте

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Зарина Бахытжанова
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 За 8 дней мероприятия по городу Шымкенту выявлено 8386 административных правонарушений, 186 автомашин доставлены на штрафстоянку.

Сотрудниками полка патрульной полиции УДП ДП Шымкента с 19 июля текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Цель-профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории города.

В частности:

  • составили протокол на 88 лиц, управлявших переоборудованным транспортным средством без соответствующего разрешения,
  • не прошедших обязательный предрейсовый технический и медицинский осмотр – 26, не прошедших технический осмотр – 188,
  • пользующихся мобильными телефонами на железной дороге – 333. Не пристегнутый ремень безопасности на дороге – 1495,
  • нарушивший порядок обгона или маневрирования-126,
  • выехавший на встречную полосу движения-12,
  • перешедший на запрещающий сигнал светофора – 111,
  • не давший преимущество пешеходу-103, вызвавший аварийную ситуацию.

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