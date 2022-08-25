25 новых школ распахнут свои двери для шымкентских школьников

В новом учебном году в южном мегаполисе откроются сразу 25 новых учебных заведений.

Среди них 21 частная школа, все они построены на средства частных инвесторов и 4 дополнительных корпуса к государственным школам. Последние запускаются с целью решения проблемы трехсменных школ. В частности:

На территории № 47 и №48 государственных школ построены допкорпуса на 300 учащихся (в каждой школе). В № 38 и №80 школах достроены дополнительные корпуса на 375 учащихся.

Что касается запуска частных школ, им предстоит пройти процедуру получения лицензии.

Обновляли и оснащение образовательных учреждений. Большое внимание уделялось спортивному и творческому развитию детей. К примеру, за прошедший учебный год в 28 школах установили типовые спортивные площадки, оснастили 178 кабинетов интерактивными панелями, в школах запустили современные кабинеты робототехники и STEM.